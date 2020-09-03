نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمواعيد.. تعرف على مباريات الزمالك في شهر سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لعدد كبير من المواجهات المصيرية، في شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري بالإضافة إلى لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

مباريات الزمالك في شهر سبتمبر

ويخوض نادي الزمالك مبارياته في الدوري الممتاز وعينه على المركز الثاني، من أجل حسم مقعد التأهل لدوري أبطال أفريقيا العام المقبل، بينما يُمني أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، النفس بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

مباريات الزمالك في الدوري المصري لشهر سبتمبر

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يستعد الزمالك لخوض لقاء هام أمام منافسه على المركز الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز، نادي بيراميدز، يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز، على أن يواجه طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في الجولة التالية لها.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن مواعيد باقي مباريات نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

مباريات دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مواجهة الذهاب بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، يوم 25 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.