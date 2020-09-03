الأهلي يتعاقد مع المحترفة البرازيلية «ناتاليا»

2:38 مساءً - 3 سبتمبر، 2020
رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، قال إن الأهلي تعاقد مع البرازيلية «ناتاليا فيرنانديز» لتنضم لصفوف الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي.
وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال بداية من الموسم الجديد، وسوف تنتظم في التدريبات تحت قيادة حمدي الصافي المدير الفني.
وأشار «عبد القادر» إلى أن التعاقد مع اللاعبة البرازيلية جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، خاصة أن سيرتها الذاتية مميزة، وستمثل إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.
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