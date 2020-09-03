نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من تجديد عقد فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات نادي الزمالك قريبا من تجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الذي ينتهي في يونيو 2021.

جاء ذلك بعدما توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع فرجاني، على أن يمدد عقده لمدة 3 مواسم إضافية، ولكن يؤجل حسم الأمر نهائيا حتى نهاية مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور، وافقت على وضع بند الاحتراف في عقد فرجاني ساسي الجديد من أجل الموافقة على رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد فرجاني ساسي في حديثه مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز، حسب ما أشارت تقارير صحفية مؤخرًا.

ويعد فرجاني ساسي من العناصر الأساسية لفريق الزمالك، بعدما انضم لصفوف الأبيض في صيف 2018، قادما من النصر السعودي.