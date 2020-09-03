الرياضة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبله

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح خورخي ميسي والد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى إمكانية استمرار نجله في صفوف قلعة كامب نو مشيرًا إلى أن خيار البقاء مازال مطروحاً.

 

وقال خورخي ميسي لقناة "كواترو" الإسبانية: "نعم، هناك إمكانية لاستمرار ميسي لمدة موسم آخر مع برشلونة".

 

وأشارت تقارير صحفية صباح اليوم إلى أن ميسي قد يتراجع عن قراره بالرحيل لعدم رغبته في الخروج بشكل غير ودي من ناديه.

 

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الجدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي يمتد حتى صيف 2021، مع وجود شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو على الأقل.

 

ورفض داني ميلز مدافع فريق مانشستر سيتي السابق فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو.

 

وأوضح ميلز لموقع جول العالمي أن المبلغ الذي ستنفقه إدارة مان سيتي في التعاقد مع ميسي كبير للغاية لذلك إذاكان على الإدارة استثمار مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني، فيمكنها التعاقد مع ثلاثة لاعبين، هم، روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ وفيرجيل فان ديك من ليفربول الإنجليزي وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

 

وأكد خورخي ميسي، والد المهاجم الأرجنتيني ووكيل أعماله إمكانية انتقال نجله إلى صفوف مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لم يتم التحدث في الأمر مع النادي الإنجليزي، نافيًا وجود اتصالات مع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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