نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود خلاف داخل النادي الأحمر بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وإدارة الكرة بالنادي بسبب المغربي وليد أزارو.
أزارو أعير في يناير الماضي إلى نادي الاتفاق السعودي وانتهت إعارته بشكل رسمي مع النادي السعودي، حيث من المقرر عودته لصفوف الأهلي في الشهر الحالي للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر.
ونفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد حول وجود أي خلاف بين المدرب السويسري وإدارة الكرة بالنادي حول موقفه من عودة أزارو لصفوف الفريق.
وأضاف المصدر إلى أن هذا الأمر لم يتم طرحه من الأساس وما يتردد ليس له أساس من الصحة.
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