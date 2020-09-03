تعرف على موعد تحاليل "الرابيد تيست" لأندية القسم الثالث بالمنوفية

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ومن المقرر أن تجرى اللجنة الطبية، التحاليل، يوم السبت المقبل، 5 سبتمبر، حيث ستكون البداية من مركز شباب تلا، ثم التواجد في غزل شبين، وميت خاقان، وميت خاقان، وسرس الليان وعرب الرمل.
وكان مقررا أن تجرى التحاليل الطبية، للاعبين، قبل يومين، قبل أن تقرر الشركة التأجيل للسبت المقبل.
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