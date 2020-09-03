فايلر محتاس .. 11 لاعبا يغبيون عن الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء غد الجمعة مع فريق وادي دجلة ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وتضرب الغيابات المارد الأحمر فى مواجهة وادي دجلة، حيث يغيب 11 لاعبا دفعة واحدة من العناصر الأساسية للفريق بأعذار مختلفة بين اصابات وايقافات وانتهاء تعاقد.
الإصابات تضرب الأهلي
ويعاني الاهلي من كثرة الغيابات بسبب الإصابات، حيث يفقد الفريق خدمات حسين الشحات بسبب عملية الفتاق، بينما يغيب عمرو السولية بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، ومحمد محمود ومحمود متولي، بسبب قطع في الرباط الصليبي، وكريم نيدفيد بسبب قطع في غضروف الركبة وسعد سمير بسبب وتر أكيلس.
ايقافات السوبر
يفقد الاهلي خدمات محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف بعد مباراة السوبر الأخيرة في الإمارات.
الخوف من الإجهاد
بينما يفقد الأهلي فى مواجهة الغد لاعبه اليو ديانج بسبب تأخر عودته من بلاده بعدما سافر لتجديد جواز سفره و من المتوقع ان يستبعده رينيه فايلر من قائمة المباراة خوفا عليه من الاجهاد.
إنهاء تعاقد وتوجيه الشكر
يواجه الأهلي ازمة غياب أخري لثلاثة من ابرز لاعبيه بعد انهاء التعاقد معهما و توجيه الشكر لهما خلال الموسم الحالي و هم حسام عاشور و شريف إكرامي ورمضان صبحي.
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