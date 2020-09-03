الرياضة

الأهلي يتعاقد مع المحترفة البرازيلية ناتاليا لدعم سيدات الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، إن الأهلي تعاقد مع البرازيلية «ناتاليا فيرنانديز» لتنضم لصفوف الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال بداية من الموسم الجديد، وسوف تنتظم في التدريبات تحت قيادة حمدي الصافي المدير الفني.

وأشار عبد القادر إلى أن التعاقد مع اللاعبة البرازيلية جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، خاصة أن سيرتها الذاتية مميزة، وستمثل إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يتعاقد مع المحترفة البرازيلية ناتاليا لدعم سيدات الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا