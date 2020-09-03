أخبار الرياضة| شوبير يشن هجوما عنيفا على كهربا.. ونقل نجم نادي الزمالك السابق إلى المستشفى بسبب كورونا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى الأزمة التي افتعلها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى فى مران الفريق الأحمر أمس والتى أثارت جدلا واسعا فى الشارع الرياضى.

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شبح الغياب عن منتخب بلاده أمام كرواتيا في المبارة المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

أكد خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، احتمالية بقاء نجله مع البلوجرانا، خلال الموسم المقبل.