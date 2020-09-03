مرتضى منصور : كهربا ضرب سيد عبدالحفيظ بـ "الشلوت والقفا".. فيديو

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى إسلام صادق ببرنامجه "البريمو" أن كهربا ضرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بـ الشلوت والقفا عقب دخوله فى مشادة كبيرة مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق .

وطالب رئيس الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى بعدم الاكتفاء بتوقيع غرامة المليون جنيه على كهربا بعدما أهان مدير الكرة الذى لن يستطيع السيطرة على اللاعبين بعد تلك الواقعة .

وأشار مرتضى منصور إلى أن كهربا منذ وطأت قدماه النادي الأهلى تسبب فى أزمة كبيرة بلقاء السوبر المحلى بالإمارات عقب تعديه على طارق حامد بجانب تسببه فى خسارة فريقه فى اللقاء مثلما اعتاد افتعال الأزمات فى الزمالك وأضاع السوبر المحلي بإستاد هزاع بن زايد بالإمارات موسم 2016 .

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى الأزمة التي افتعلها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى فى مران الفريق الأحمر أمس والتى اثارت جدلا واسعا فى الشارع الرياضى .