بشرى سارة لجماهير ليفربول قبل مواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول بكل قوة، لانطلاق الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 12 سبتمبر الجاري بمواجهة فريق ليدز يونايتد.
وخسر ليفربول، قبل أيام، لقب كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال بركلات لترجيح.
وتلقت جماهير الريدز، اخبار سارة بعودة قائد الفريق جوردان هندرسون للتدريبات اليوم الخميس، استعدادا لافتتاح الموسم الجديد بعد تعافيه من الإصابة.
وغاب هندرسون عن ليفربول، في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي، بعدما شارك في 30 مباراة وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.
كما شارك في التدريب، المدافع الكاميروني، جويل ماتيب الذي تعافى أيضا من الإصابة لتكتمل صفوف الريدز قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويسعى يورجن كلوب مدرب ليفربول، للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بعد التتويج به في الموسم الماضي محققا 99 نقطة
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