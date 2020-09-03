نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم الديربي.. تعرف على أول خمس مباريات لميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت رابطة أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم، قرعة مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2020/2021.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 23 مايو من العام المقبل 2021.

وسيبدأ فريق ميلان مشواره في البطولة بمواجهة فريق بولونيا بملعب سان سيرو.

وسيواجه الروسونيري، فريقين من ضمن الثلاثي الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية "سيريا ب" حيث يحل ضيفاً على كوتوروني في الجولة الثالثة قبل أن يستضيف سبازيا في الجولة الثالثة.

ثم يدخل ميلان في صدامين متتاليين، الأول أمام جاره إنتر في ديربي ميلانو في الجولة الرابعة، قبل أن يستضيف روما في الجولة الخامسة.

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وفيما يلي، مواعيد الجولات الخمس الأولى لميلان في الدوري الإيطالي.

1- بولونيا - سان سيرو - 20 سبتمبر.

2- كوتوروني - خارج أرضه - 27 سبتمبر.

3- سبازيا - سان سيرو - 4 أكتوبر.

4- إنتر ميلان - سان سيرو - 18 أكتوبر.

5- روما - سان سيرو - 25 أكتوبر.