نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تحدث الإعلامي إسلام صادق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
وحدثت مشادة بين محمد الشناوي حارس المرمى ومحمود كهربا، في تدريبات الأهلي، مساء أمس، وتدخل اللاعبين وسيد عبد الحفيظ، لتهدئة الأوضاع بين الثنائي.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten":" المشادة التى قام بها كهربا اليوم لم تحدث على الإطلاق فى تاريخ النادي الأهلي".
وتابع:" كهربا شعر بالخطأ بعد تلفظه بألفاظ ضد الأهلي".
وأضاف: "كهربا لن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقد يرحل عن الأهلي فى نهاية الموسم الجاري بسبب الأزمة التى حدثت اليوم".
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