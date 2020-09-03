شوبير يوجه رسالة تحذيرية إلى كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة تحذيرية لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، من وجود خطر يهدد بقائه في داخل الفريق بعد الأزمة مع زميله محمد الشناوي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.
وقال شوبير في برنامجه الإذاعي " مع شوبير " عبر أون سبورت إف إم " إن كهربا يعي الدرس جيداً، ذلك إلا وعليه أن يتحمل عواقب ما ورد منه، وسيدفع الثمن غاليا هذا الموسم المقبل".
ولمح شوبير بإمكانية رحيل اللاعب عن الفريق الموسم المقبل، وذلك على هامش تأكيد ما تم تداوله عن طلب إدارة الكرة والجهاز الفني برحيل اللاعب بعد بطولة إفريقيا مباشرة وعدم استمراره داخل الفريق.
ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا لجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.
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