الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في دوري أمم أوروبا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في دوري أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا، اليوم الخميس 3 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى، من بطولة كأس أمم أوروبا.

وستلعب مباراة ألمانيا ضد إسبانيا اليوم، في بطولة دوري أمم أوروبا، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب مرسيدس بينز آرينا، في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب ألمانيا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: كيرير، زوله، جينتر، جوسينس.

خط الوسط: جوندوجان، كروس، ساني.

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خط الهجوم: هافيرتز، براندت، فيرنر.

بينما من المتوقع أن يبدأ إسبانيا مباراة اليوم ضد ألمانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: نافاس، راموس، باو توريس، ريجيلون.

خط الوسط: رويز، بوسكيتس، تياجو.

خط الهجوم: فيران توريس، رودريجو، فاتي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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