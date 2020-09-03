نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحروب القضائية تُجبر ميسي على البقاء في برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أبدي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة رغبة قوية في الرحيل عن النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك عقب الخروج المنزل من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.
وتغيب النجم الأرجنتيني عن الحصص التدريبية لفريقة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، كنوع من أنواع الضغط على إدارة الفريق، بعد أن طلب فسخ تعاقده الفترة المقبلة.
ورفض جوزيب ماريا بارتوميو كامل محاولات ميسي للرحيل عن الكامب نو، حيث هدد رئيس البلوغرانا، النجم الأرجنتيني والأندية التي تطمح في التوقيع معه إلى المثول أمام القضاء، في حال التوقيع دون علم النادي.
ويحاول بارتوميو الحفاظ في حقوقه في عقد ميسي، بعد أن أعلنت رابطة الليجا الإسبانية أن عقد اللاعب ممتد حتي صيف عام 2021, مع بطلان البند الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني.
ووفقاً لصحيفة " ليكيب " فإن ميسي قد يبقي في برشلونة الفترة المقبلة، بعد أن أصبح امر الخروج المجاني عن النادي مستحيل، وهو ما يجبر اللاعب على البقاء حتي نهاية تعاقده الموسم المقبل.
ومن جهته لا تنوي أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، في دخول حرب قضائية من أجل التعاقد مع البرغوث.
يذكر أن خورخي ميسي والد ووكيل اعمال النجم الأرجنتيني قد عقد إجتماع مساء أمس مع بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، والذي أصر على موقفه بعدم رحيل ميسي، وتمديد تعاقده اللاعب لمدة عامين.
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