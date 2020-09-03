نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يكشف معاناة الأطفال اللاجئين بسبب انتشار وباء كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن تأثير انتشار فيروس كورونا على الأطفال اللاجئين وما سببه لهم هذا الوباء من أزمات.

وقال صلاح في مقالة نشرت عبر صحيفة "أندبندنت" البريطانية اليوم: "العالم تأثر بشكل كبير جراء انتشار فيروس كورونا واثر بشكل سلبي على الأطفال والكبار والصغار فقد أغلت المدارس والجامعات والفنادق والملاعب والمقاهي والمتاحف ودور السينما".

وتابع: "كورونا لم يعطل فقط تعليم أطفالنا وشبابنا بل أولياء الأمور حيث أغلقت مصادر الرزق وبات الأمر صعبا فيما يخص أمر توفير النفقات لجلب ثمن الكتب والزي المدرسي والرحلات".

Advertisements

وواصل: "أضاف انتشار فيروس كورونا تحديات جديدة إلى حياة الأطفال اللاجئين، في دول العالم النامي إضافة إلى الصراع والاضطهاد".

واستكمل: "أصبحت سفيرًا لبرنامج مدارس الشبكة الفورية (INS) قبل أيام فقط من تغيير وباء فيروس كورونا في حياتنا اليومية بشكل جذري".

واختتم: "يتم تقديم المعهد بالشراكة مع مؤسسة فودافون ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهو يربط آلاف الطلاب اللاجئين والدول المضيفة بتعليم رقمي عالي الجودة".