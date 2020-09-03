الفجيرة الإماراتي يتعاقد مع نجم النجم الساحلي

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي الفجيرة الإماراتي رسميا مع نجم خط وسط النجم الساحلي، فراس بلعربي لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.
وقدرت تقارير إعلامية في الإمارات قيمة الصفقة بنحو 400 ألف دولار.
ويعد بلعربي إضافة قوية لخط هجوم الفجيرة، حيث يتميز بالسرعة ودقة التسديد بالإضافة إلى صغر سنه حيث يبلغ من العمر 24 عاما فقط.
وكان بلعربي محترفا في صفوف مستقبل المرسي قبل انتقاله إلى النادي البنزرتي في 2016 ثم التحق بصفوف النجم الساحلي في 2018.
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