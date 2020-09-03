ماذا قال مودريتش حول امكانية رحيل ميسي عن برشلونة

اعتبر النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، أن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، سيكون خسارة كبيرة لهيبة الدوري الإسباني.
وقال الكرواتي في تصريحات نقلتها صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "رحيل ميسي؟ إذا حصل ذلك، ستكون خسارة كبيرة لهيبة الدوري الإسباني. ولكن علينا أن نمضي قدما".
وأضاف: "علينا أن نتطلع إلى الأمام، وسيكون هناك لاعبون آخرون سيصبحون نجوما، وحين رحل رونالدو عن ريال مدريد (قبل عامين)، حدث الشيء نفسه، واستمر الفريق من دونه وسيكون الأمر كذلك حال رحل ميسي سواء بالنسبة لبرشلونة أو الدوري الإسباني".
وتواجه مودريتش مع ميسي في 21 مناسبة، وهو اللاعب الوحيد منذ العام 2008 الذي نجح في كسر احتكار رونالدو والأرجنتيني، لجائزة الكرة الذهبية عندما توج بها عام 2018.
وسيمنح رحيل ميسي فرصة لريال مدريد ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإسباني، ولكن لتأسيس لمرحلة قد تشهد هيمنته على الكرة الإسبانية.
ويبدأ ذلك باحتفاظ الفريق الملكي بلقب "الليغا" الذي حققه في الموسم المنصرم
المصدر: وكالات
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