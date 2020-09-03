مانشستر يونايتد يتعاقد رسميا مع الهولندي فان دي بيك

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مساء أمس الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع النجم الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن دي بيك انضم إلى صفوف "الشياطين الحمر"، بموجب عقد لمدة 5 سنوات، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يفصح اليونايتد عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان فان دي بيك قريبا من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد منذ عام، وذلك بعد أن أقصى مع أياكس أمستردام الفريق الملكي من دوري أبطال أوروبا في الموسم (2018-2019)، ولكن انتهى به الأمر في ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

كما يعتبر انضمام اللاعب الهولندي الشاب إلى صفوف "الشياطين الحمر" ضربة قوية لنادي برشلونة، الذي كان يرغب في دعم خط الوسط به تحت قيادة مواطنه رونالد كومان الذي بدأ مؤخرا مشروعه الجديد مع "البلوغرانا".

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وكشفت الصحافة الإنجليزية أن فان دي بيك سيرتدي القميص رقم 34 تكريما لزميله السابق، عبد الحق نوري، الذي عانى من اضطرابات في عضلة القلب خلال إحدى مباريات الفترة التحضيرية لموسم 2017 ودخل في غيبوبة لمدة 3 سنوات.

وانضم دوني فان دي بيك (23 عاما) إلى صفوف أياكس أمستردام في سن 11 عاما، وسجل 41 هدفا، خلال 175 مباراة في جميع المسابقات وصنع 34 هدفا، وفاز معه بلقب بطل الدوري الهولندي في الموسم (2018-2019).

المصدر: وكالات