الرياضة

وزير الرياضة يلتقي بالسباح ولاء حافظ استعدادا لليوم العالمي للسلام

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، بالسباح المصري ولاء حافظ.

ومن المقرر أن يقيم ٥٠٠ سباح اكبر علامة سلام فوق سطح الماء في الاسماعيلية في بحيرة التمساح وذلك في اليوم العالمي للسلام الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠، والتي سيدخل فيها السباحين موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي سيتم فيها كسر الرقم الحالي المكون من ٤٦٠ سباحا.

كما سيقوم كل من السباحين ولاء حافظ  ومنه الله عطا الله بمحاوله تنفيذ أطول غطسة، حيث من المقرر ان يقوم ولاء حافظ بمحاوله بأطول غطسة تحت الماء للرجال ومدتها ١٥٠ ساعة، كما ستقوم منه الله عطا الله بمحاوله بأطول غطسة للسيدات ومدتها ٥٥ ساعة، والتي سيدخل فيها كلا السباحين موسوعه جينيس للأرقام القياسية بعد نجاح محاوله التنظيم لاطول سلسلة بشرية لتنظيف قاع البحر الاحمر علي ساحل شرم الشيخ بعدد ٧٠٠ غواص.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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