الرياضة

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد شقيقه بهذه الطريقة.. شاهد

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احتفل الكابتن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد شقيقه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
ونشر حسين الشحات مجموعة من الصور له مع شقيقه وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا اخويا وحبيبي وصاحبي وعقبال 100 سنه ان شاء الله وعقبال اما تشوف عيالك احسن الناس باذن الله وتفرح بيهم يارب ".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من المسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة ابتعد رصيد الأهلي بصدارة جدول ترتيب المسابقة إلى 62 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي في الثامنة مساء غد فريق وادي دجلة في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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