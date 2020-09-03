قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، البقاء مع البلوجرانا خلال الموسم المقبل. زكان ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا برغبته في الرحيل رغم عقده الممتد مع النادي حتى صيف 2021. ووفقا لبرناجمج" JUGONES " الإسباني، فإن ميسي اجتمع مع والده "خورخي" لمدة 68 دقيقة، وقرر البقاء مع برشلونة. ويمتلك ميسي شرطا جزائيا في عقده مع برشلونة يقدر بـ 700 مليون يورو. يذكر أن نادي مانشستر سيتي تراجع مؤخرا عن ضم ميسي، حسب تقارير صحفية، بسبب قواعد اللعب النظيف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كلام نهائي.. ميسي يقرر البقاء في برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.