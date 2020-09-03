حال الفوز على بيراميدز.. الزمالك يرفض مضاعفة مكافآت الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض مسئولو النادي فكرة صرف أي مكافآت مضاعفة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم. وهذا فيما يتعلق بمباراة اليوم أمام بيراميدز والتعامل معها بصورة طبيعية. وأكد المصدر داخل نادي الزمالك أنه من الطبيعي أن يلعب الفريق للفوز في جميع المباريات وخاصة الأهلي وبيراميدز. يأتي هذا بإعتبار الاهلي وبيراميداز المنافسين الأقرب ولا مجال لفكرة صرف مكافآت مضاعفة لهم. وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدف نظيف عن طريق الونش في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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