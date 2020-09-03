برشلونة يتلاعب بـ ليفربول في صفقة فينالدوم.. التفاصيل الكاملة

العديد من التقارير أشارت خلال الأيام الماضية، أن فينالدوم قريبا للغاية من الانضمام إلى برشلونة بفرمان من فينالدوم، بينما أشارت تقارير آخرى أن اللاعب ليس ضمن حسابات البلوجرانا، خلال الصيف الحالي.
ولم يصدر برشلونة أي ردا رسميا حتى الآن بشأن موقفه مع التعاقد مع فينالدوم، ليضع إدارة ليفربول في حيرة، خاصة وأن فينالدوم يتبقى في عقده عام واحد مع الفريق، ولم يتم تجديد عقده حتى الآن.
في حال إصرار برشلونة على ضم فينالدوم ورغبة اللاعب في الرحيل، سيكون ليفربول مجبرا على بيع اللاعب، من أجل الاستفادة منه ماديا، حيث يمكنه التوقيع لأي نادٍ مجانا، خلال الشتاء المقبل.
وباتت صفقة انتقال تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ إلى ليفربول، متوقفة على مصير فينالدوم، حيق تترقب إدارة الريدز مصير فينالدوم، لاتخاذ قرار نهائيا بشأن صفقة ألكانتارا، حسبما أشارت تقارير صحفية.
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