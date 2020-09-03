تدريبات خاصة لـ كهربا في النادي الأهلي

حرص محمود عبدالمنعم كهربا صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التدريب بشكل طبيعي في إستاد مختار التتش اليوم.
وخاض كهربا بعض الفقرات التدريبية المنفردة لزيادة الجانب البدني لديه.
ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير إستعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر له مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.
ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق الليلة .
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