طنطا يحرج الاتحاد السكندري ويتعادل معه 1-1 في الدوري المصري.. فيديو

انتهت احداث مباراة الاتحاد السكندري وطنطا بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الاتحاد السكندري هدف مبكر في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة عن طريق لاعبه عمر الميداني، ليجعل اللقاء في اتجاه واحد في شوط المباراة الاول بالكامل.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق طنطا من ادراك التعادل وسجل هدف في الدقيقة 63 تن طريق احمد سالم صافي.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، ويرتفع رصيد الاتحاد الى 35 نقطة ويستقر في المركز الخامس، بينما يرتفع رصيد طنطا الى 17 نقطة ويستقر في المركز الاخير متساوياََ مع نادي مصر.