نشر مؤمن زكريا تغريدة جديدة يطلب فيها من متابعيه الدعاء له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتب مؤمن زكريا :" الحمد لله على كل حال.. يا رب انت الشافي المعافي.. اسألكم الدعاء". اقرأ أيضًا: يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك. ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مؤمن زكريا :"الحمد لله على كل حال.. يا رب انت الشافي المعافي.. اسألكم الدعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.