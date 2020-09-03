الرياضة

رئيس نابولي يحسم مصير كوليبالي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نابولي يحسم مصير كوليبالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الإيطالي عن مواقفة ناديه على بيع ثنائي الفريق السنغالي خاليدو كوليبالي والبولندي آركاديوز ميليك في حالة وصولهما عرضًا مناسبًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا إلى أن كوليبالي مطلوب من مانشستر سيتي الإنجليزي أما ميليك فهو على رادار كلا من بيوفنتوس وروما الإيطاليين.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لوسائل الإعلام:"كوليبالي يمكن أن يرحل عن النادي. إذا قدم أحد الأندية عرضًا جيدًا، سنسمح له بالرحيل".

واختتم دي لورينتيس تصريحاته قائلاً :"نفس الشيء بالنسبة لأركاديوز ميليك، إذا قمنا ببيعهما فسنعرف كيفية استبدالهما".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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