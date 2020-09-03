الرياضة

موعد الإعلان عن صفقة رمضان صبحي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإعلان عن صفقة رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي بيراميد موعد الإعلان عن اتمام التعاقد بشكل رسمي مع رمضان صبحي نجم نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل رسمي.

وتمكن نادي بيراميدز من التوصل إلى اتفاق مع نادي هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي هذا الصيف بشكل نهائي وذلك عقب انتهاء إعارته مع ناديه القديم الأهلي.

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وأكد أحد المسئولين بنادي بيراميدز أنه سيتم الإعلان عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي بعد يومين من الآن حتى يتم الانتهاء من مواجهة الزمالك في الدوري.

وينوي مسئولو نادي بيراميدز الإعلان عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي يوم الأحد المقبل عقب الانتهاء من تصوير إعلان الصفقة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز اليوم الخميس 3 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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