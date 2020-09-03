نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى غضبه الشديد بعد مشادة محمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشناوي في المران.
ودخل كهربا في مشادة قوية مع زميله محمد الشناوي، في مران الفريق، وتدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، لتهدئة الأوضاع بين الثنائي.
وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر لم يريد سماع ما حدث، وركز على خوض التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة أمام وادي دجلة والتي ستقام مساء غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.
وتابعت التقارير، أن فايلر طلب ضرورة إبعاد كهربا عن المران، وطالب اللاعب بالذهاب لمنزله وعدم خوض التدريبات.
وأشارت التقارير، أن هناك تفكير قوي من جانب الجهاز الفني، لاستبعاد كهربا لمدة أسبوع من التدريبات الجماعية، كعقاب له على ما بدر منه.
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