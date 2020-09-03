نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني مع منافسه إشبيلية الإسباني يوم 24 سبتمبر المقبل، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة السوبر الأوروبي.
وكان قد نجح الفريق البافاري في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة النهائية.
وتوج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي بعد انتصاره على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي أقيمت في ألمانيا.
يذكر أن فريق ليفربول هو بطل النسخة الماضية من بطولة السوبر الأوروبي بعد فوزه على تشيلسي عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
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