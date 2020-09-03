ناتاليا فيرنانديز: سعيدة بالانضمام إلى «سيدات طائرة الأهلي».. وجاهزة للتتويج بالبطولات

البرازيلية ناتاليا فيرنانديز، لاعبة «سيدات طائرة النادي الأهلي»، المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق، عبرت عن سعادتها بارتداء قميص الأهلي. وقالت إنها جاهزة لبذل أقصى جهدها مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل الفوز بجميع البطولات، والحفاظ على سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق على مدى تاريخه.
وأضافت ناتاليا أنها المرة الأولى التي تخوض خلالها تجربة اللعب خارج البرازيل، وأشادت بالاحترافية الكبيرة للنادي الأهلي من بداية المفاوضات وحتى الوصول إلى القاهرة وإتمام التعاقد. مشددة على أنها ستبذل كل طاقتها حتى تكون عند ثقة الجهاز الفني، وأن لديها طموحًا كبيرًا لتقديم مواسم مميزة مع الفريق، من أجل التتويج بكل البطولات وإسعاد الجماهير.
وأوضحت اللاعبة البرازيلية أنها تحدثت مع مواطنتها باولا موهر، التي سبق أن خاضت تجربة الاحتراف مع «سيدات طائرة الأهلي»، والتي أشادت بتجربتها، وأكدت أن النادي يعمل باحترافية كبيرة، وأنه الأفضل في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضافت أنها تشعر بالسعادة لوجودها في الأهلي، بعد أن شاهدت دولاب البطولات المختلفة لجميع الألعاب، والهيمنة على معظم الألقاب لفترة طويلة، وتحديدًا في الكرة الطائرة.
وأشادت اللاعبة البرازيلية بحسن الاستقبال، وقالت إنها حرصت منذ وصولها على التواصل مع جميع اللاعبات، وتأقلمت بسرعة مع الفريق، مؤكدة أن المستوى الفني والبدني لـ«سيدات طائرة الأهلي» يجعلها على يقين من نجاح تجربتها، ويساعدها على الظهور بالصورة التي تتمناها وترضي الجهاز الفني والجماهير.
واختتمت أنها تنتظر المشاركة مع الفريق في المباريات، وتتطلع بشدة إلى خوض أول لقاء بقميص الأهلي.
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