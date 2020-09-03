صراع المركز الثاني| الجماهير تتوقع نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري.. فيديو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز في الجولة 24 من الدوري الممتاز لأن على أثرها سيتحدد بشكل كبير صاحب المركز الثاني فى الدوري.

عدسة دوت الخليج استطلعت آراء الجماهير حول اللقاء لمعرفة من الأقرب للفوز من وجهة نظرهم.

قال عبد الرحمن جمال إن الزمالك سيفوز علي بيراميدز بسهولة ولكن اللقاء سيكون صعبا.

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وأوضح على محمد أن الدوري محسوم للأهلي ولكن يجب على الزمالك أن يحسم المركز الثاني على الأقل بالفوز على بيراميدز.

وأضاف سامى إبراهيم أن بيراميدز "فرقة ثقيلة" وهي الأقرب للفوز والزمالك أصبح مغرورا بعد الفوز على الأهلي.

وتوقع مصطفى شعبان تعادل الفريقين نظرا لتقارب المستويات بين اللاعبين.