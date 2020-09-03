الرياضة

صفقة برشلونة المنتظرة تصدم الجماهير

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يستعد برشلونة للتعاقد مع صفقات جديدة، خلال انتقالات الصيف الحالي، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

 

ويعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول أحد أبرز اهتمامات البارسا في الصيف الحالي.

 

وكشف فينالدوم عن أخبار ارتباطه بالانتقال لصفوف برشلونة في الموسم المقبل، مجرد شائعات، ولا توجد عروض أو مفاوضات رسمية حتى الآن.

 

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وقال لاعب وسط ليفربول في تصريحات أثناء تواجده مع منتخب هولندا : في الوقت الحالي لا يمكنني قول أي شيء، كل ما يتردد عبارة عن شائعات.

 

وأضاف : رحيل كومان عن المنتخب حزين ولكننا سعداء له وبالخطوة الكبيرة في مسيرته التدريبية.

 

ويتبقي موسم واحد في عقد فينالدوم مع ليفربول، ولم يتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي لتجديد عقده.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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