أعلن رئيس الاتحاد المصري للرماية حازم حسني موافقة الاتحاد الدولي للعبة على استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرامية (الخرطوش) 2021.
وقال حازم حسني - في تصريح - إن الاتحاد المصري للرماية تلقى اليوم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي، يعلن خلاله موافقته على استضافة مصر لكأس العالم للرماية للخرطوش في فبراير من العام المقبل، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على ملاعب نادي الرماية بالعاصمة الإدارية.
وأضاف "الاتحاد الدولي للرماية وافق - كذلك - على إقامة بطولة العالم للرماية للناشئين "للمسدس والبندقية" عام 2023 في مصر أيضا، موضحا أن هذا يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة أكبر وأهم البطولات العالمية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الاتحاد الدولي يوافق على استضافة مصر لكأس العالم للرماية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.