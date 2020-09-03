موعد ظهور رمضان صبحى فى بيراميدز

ورفض رمضان صبحى تمديد إعارته أو الانتقال والعودة لناديه الأهلي على سبيل البيع النهائى عقب انتهاء إعارته للقلعة الحمراء فى يوليو الماضى بعدما كلف الخزينة الحمراء مليون و600 ألف جنيه استرلينى لم يلعب خلالها سوى 9 مباريات.
وعلم دوت الخليج أن بيراميدز قرر الإعلان رسميا عن صفقة تعاقده مع رمضان صبحى الأحد المقبل بعدما تم تسريب لقطات لرمضان صبحى يصور فيديو دعائيا مرتديا تى شيرت بيراميدز تمهيدا للإعلان عن الصفقة.
وقالت مصادر إن رمضان صبحى سينتقل إلى بيراميدز بشكل نهائى خلال الساعات القليلة القادمة عقب الاتفاق على جميع التفاصيل المادية مع ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى.
وتعرض رمضان صبحى المتوج مع المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت بالقاهرة وتأهل من خلالها الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2021 لسيل من الانتقادات الحادة من جماهير النادى الأهلى التى اتهمته بنكران الجميل لناديه الذى تربى فيه وتفضيله المال عن الانتماء للقلعة الحمراء.
كما تعرض شريف إكرامى حارس الأهلى المنتقل لبيراميدز لانتقادات كبيرة من جماهير القلعة الحمراء بدعوى تحريضه زوج شقيقته رمضان صبحى على الإنتقال لبيراميدز بسبب عدم اعتماد الجهاز الفنى عليه لحراسة عرين الأهلى وتفضيل محمد الشناوى عليه.
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