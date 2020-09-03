نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عبد الحفيظ يكشف موقف نجم الأهلي من مباراة دجلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن المالي أليو ديانج وصل القاهرة اليوم قادما من مالي عقب الإجازة التي حصل عليها اللاعب بعد مباراة الجونة لتجديد جواز سفره.
وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة إن ظروف الطيران تسببت في تأخر وصول اللاعب حيث كان من المقرر أن يصل أمس لكن ظروف الطيران أخرت عودته.
وتابع عبد الحفيظ بأن اللاعب المالي سيكون متواجدًا في قائمة الفريق لمباراة الغد أمام وادي دجلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.
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