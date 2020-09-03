الرياضة

تعليق مثير من نجم ريال مدريد على إمكانية رحيل ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني أن الحياة ستستمر في كلا من برشلونة والدوري الإسباني في حالة رحيل نجم وقائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن ميسي كان قد أرسل فاكسًا رسميًا لإدارة البلوجرانا يبلغهم فيها برغبته في الرحيل في الصيف الحالي على الرغم من إصرار النادي الكتالوني بأنه لا يستطيع الرحيل إلا في حال دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ قدره 700 مليون يورو.

وعن رحيل ميسي، قال مودريتش في تصريحات صحفية:" ستكون خسارة فادحة لبرشلونة وللدوري الإسباني مثلما حدث عندما رحل كريستيانو رونالدو ولكن لا يمكنك التفكير في الماضي، هذه كرة القدم وهذا كل شيء".

واختتم مودريتش تصريحاته قائلاً:"اللاعبون الآخرون سيصبحون نجوماً وعندما رحل كريستيانو حدث الأمر ذاته، استمرت حياة ريال مدريد بدونه وستكون هي نفسها بالنسبة لبرشلونة والدوري الإسباني بدون ميسي".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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