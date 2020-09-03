

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 6:43 مساءً - 3 سبتمبر، 2020 ‎السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.‎ اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

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