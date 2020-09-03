الأهلي يفقد الجمال والسلعاوي ثنائي السلة في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

يفقد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي جهود ثنائي الفريق، في أولى مباريات البلاي أوف، بنهائي بطولة الدوري العام أمام الاتحاد السكندري.
ويغيب الثنائي ابراهيم الجمال وأحمد السلعاوي، عن المباراة الأولى في سلسلة مباريات النهائي، والمقرر لها غدا الجمعة على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من اكتوبر.
وسيغيب أحمد السلعاوي بسبب تعرضه لرشح في الركبة، بينما يغيب الجمال بسبب آلام الخلفية.
بينما استعاد الأهلي جهود الثنائي إيهاب أمين ومودي الجارحي، بعد معاناتهما من الاصابة التي لحقت بهما في مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي كأس مصر والتي حسمها الفريق السكندري لصالحه.
ويقام نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام البلاي أوف، حيث يتواجه الفريقان في أربع مباريات إن حسم أحدهما الـ3 مباريات الأولى، لا تقام المواجهة المتبقية، وفي حالة تعادلهما في أربع مواجهات تقام مباراة خامسة فاصلة.
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