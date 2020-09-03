الشباب والرياضة ترعى المشروع القومي لاكتشاف المواهب ستارز أوف ايجبت

اكد الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ومدير المشروع القومي لاكتشاف المواهب ستارز اوف ايجبت، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة ستار لاب الهولندية في ديسمبر الماضي لاكتشاف المواهب في كرة القدم لمدة خمس سنوات.
وقال إن الشركة استقدمت خبراء من انجلترا وهولندا وإسبانيا لوضع برنامج التدريب مع الخبراء المصريين بقيادة المدير الفني الكابتن عادل عبد الرحمن، وقامت بعمل اختبارات في يناير الماضي واختارت مركز شباب الجزيرة ليكون المركز الرئيسي لمشروع ستارز اوف ايجبت الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإتاحة الفرصة لها للاحتراف المبكر في الدوريات الأوربية بهدف تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح.
وأشار الحداد إلى أن ستارز اوف ايجبت هو المشروع الوحيد المعتمد من الوزارة وتحت إشرافها ومتابعتها وليس هناك أي مشروعات أخرى في هذا المجال.
وأكد الحداد أن ستارز اوف ايجبت ستقوم بزيارة كل محافظات مصر لإجراء اختبارات فيها واختيار المواهب وستكون البداية من الإسكندرية الاسبوع المقبل بعدما قررت إدارة المشروع برئاسة عمرو مهنا بدء الاختبارات في المحافظات بعد عودة التدريب في المركز الرئيسي
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