الرياضة

الشباب والرياضة ترعى المشروع القومي لاكتشاف المواهب ستارز أوف ايجبت

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اكد الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ومدير المشروع القومي لاكتشاف المواهب ستارز اوف ايجبت، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة ستار لاب الهولندية في ديسمبر الماضي لاكتشاف المواهب في كرة القدم لمدة خمس سنوات.

وقال إن الشركة استقدمت خبراء من انجلترا وهولندا وإسبانيا لوضع برنامج التدريب مع الخبراء المصريين بقيادة المدير الفني الكابتن عادل عبد الرحمن، وقامت بعمل اختبارات في يناير الماضي واختارت مركز شباب الجزيرة ليكون المركز الرئيسي لمشروع ستارز اوف ايجبت الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإتاحة الفرصة لها للاحتراف المبكر في الدوريات الأوربية بهدف تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح.

وأشار الحداد إلى أن ستارز اوف ايجبت هو المشروع الوحيد المعتمد من الوزارة وتحت إشرافها ومتابعتها وليس هناك أي مشروعات أخرى في هذا المجال.

وأكد الحداد أن ستارز اوف ايجبت ستقوم بزيارة كل محافظات مصر لإجراء اختبارات فيها واختيار المواهب وستكون البداية من الإسكندرية الاسبوع المقبل بعدما قررت إدارة المشروع برئاسة عمرو مهنا بدء الاختبارات في المحافظات بعد عودة التدريب في المركز الرئيسي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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