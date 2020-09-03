وصول بيراميدز إلى استاد الدفاع استعدادا لمباراة الزمالك.. صور

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.
ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك، في مباراة الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي، عند دقات الثامنة والنصف.
ويتنافس بيراميدز والزمالك على النقاط الثلاث بجدول الترتيب في ظل المنافسة القوية على المركز الثاني.
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