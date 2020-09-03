قبل لقاء الأهلي .. إصابة لاعب جديد في صفوف الوداد

يفتقر فريق الوداد المغربى، لمجهودات العديد من اللاعبين وجاء اخرهم سفيان كركاش، بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال التدريبات.

وذكر موقع " le360" المغربى، أن كركاش صاحب الـ21 عاما تعرض لإصابة جديدة خلال احد التدريبات التي يخوضها فريق الوداد على ملعب بنجلون، حيث يعانى تمزقا وذلك بعد أيام من شفائه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق.

وتم نقل سعيد بادو مدرب حراس الوداد إلى أحد المستشفيات الخاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاجات اللازمة من الوباء العالمى، تحت مراقبة طبية دقيقة بعد تدهور صحته عقب إصابته بفيروس كورونا

وأكدت المسحة الطبية التي خضع لها فريق الوداد، إصابة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد، ما يستوجب وضعهم في عزل صحي.

وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الديربي سيتم تأجيله؛ بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.

المشكلة الثانية وهي الأزمة المالية حيث أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" حكما بتغريم نادي الوداد البيضاوي المغربي 830 مليون سنتيم مغربي، اي ما يعادل 9 ملايين دولار، لصالح وليام جيبور لاعب الفريق السابق.

وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي أن لجنة فض المنازعات بالفيفا قضت بتغريم الوداد 830 سنتيم مغربي لصالح وليام جيبور لاعب الفريق السابق، بعد فسخ تعاقده من طرف الإدارة.

وأضافت الصحيفة، أنه يحق للوداد الطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويلتقي الوداد مع الأهلي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب.