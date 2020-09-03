قبل لقاء الأهلي .. إصابة لاعب جديد في صفوف الوداد

يفتقر فريق الوداد المغربى، لمجهودات العديد من اللاعبين وجاء اخرهم سفيان كركاش، بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال التدريبات.
وذكر موقع " le360" المغربى، أن كركاش صاحب الـ21 عاما تعرض لإصابة جديدة خلال احد التدريبات التي يخوضها فريق الوداد على ملعب بنجلون، حيث يعانى تمزقا وذلك بعد أيام من شفائه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق.
وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الديربي سيتم تأجيله؛ بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.
وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي أن لجنة فض المنازعات بالفيفا قضت بتغريم الوداد 830 سنتيم مغربي لصالح وليام جيبور لاعب الفريق السابق، بعد فسخ تعاقده من طرف الإدارة.
وأضافت الصحيفة، أنه يحق للوداد الطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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