الزمالك يؤجل البت في مصير المعارين

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار المجلس في البت بمصير كل اللاعبين المعارين على نهاية الموسم الجاري وعدم التسرع في قرار عودة أي لاعب خلال الموسم المقبل.

ويأتي هذا للتأكد من أهمية وجدوى اللاعب المنضم إلى صفوف الفريق الأبيض.

ورفض مسئولو الزمالك الانسياق وراء الضغوطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة أي لاعب لصفوف الزمالك في الموسم المقبل.

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وهذا بسبب خوفهم من عدم انسجام بعض اللاعبين على ضغوطات اللعب على عكس الوضع بالنسبة لباقي الأندية الأخرى.

وأكد المصدر أنهم منحوا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الوقت الكافي لرؤية كل اللاعبين المعارين بمن فيهم رزاق سيسيه والحكم عليه بالشكل الكافي وعدم التسرع.

وتمسك مسئولو الزمالك بعدم التسرع في فكرة عودة أي لاعب حال تألقه مع ناديه المعار حتى لا يؤثر الأمر بصورة سلبية.