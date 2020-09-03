الزمالك يؤجل البت في مصير المعارين

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار المجلس في البت بمصير كل اللاعبين المعارين على نهاية الموسم الجاري وعدم التسرع في قرار عودة أي لاعب خلال الموسم المقبل.
ويأتي هذا للتأكد من أهمية وجدوى اللاعب المنضم إلى صفوف الفريق الأبيض.
ورفض مسئولو الزمالك الانسياق وراء الضغوطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة أي لاعب لصفوف الزمالك في الموسم المقبل.
وهذا بسبب خوفهم من عدم انسجام بعض اللاعبين على ضغوطات اللعب على عكس الوضع بالنسبة لباقي الأندية الأخرى.
وأكد المصدر أنهم منحوا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الوقت الكافي لرؤية كل اللاعبين المعارين بمن فيهم رزاق سيسيه والحكم عليه بالشكل الكافي وعدم التسرع.
وتمسك مسئولو الزمالك بعدم التسرع في فكرة عودة أي لاعب حال تألقه مع ناديه المعار حتى لا يؤثر الأمر بصورة سلبية.
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