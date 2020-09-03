الرياضة

وزير الرياضة يشهد اختبارات الشباب المتطوعين في بطولة العالم لكرة اليد

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، الاختبارات المنعقدة للشباب المتقدمين للتطوع في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير 2021.

والتقى الدكتور أشرف صبحي مجموعة من الشباب والفتيات المتقدمين للاختبارات المقامة بالمركز الأوليمبي بالمعادي؛ للتعرف على رغبتهم في أسباب تطوعهم في تنظيم البطولة، والاطلاع على الخبرات التنظيمية التي يتمتعون بها.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية ودور الشباب في المشاركة بشكل تطوعي في تنظيم مختلف البطولات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر، لافتًا أن مشاركة الشباب في تنظيم تلك البطولات تعد واحدة من أهم أسباب تحقيق النجاح لها.

وأعرب صبحي للشباب المتقدمين للتطوع في بطولة العالم لكرة اليد عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق، والاستفادة من المشاركة في تنظيم البطولة من خلال صقل مهاراتهم وخبراتهم العملية بمختلف المواقع المستضيفة للبطولة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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