وحقق الجوهري العديد من الإنجازات والألقاب على مدار مسيرته كـلاعب كرة قدم حيث يرصد موقع "دوت الخليج"، أبرز تلك الإنجازات.
توفي الجوهري عقب الإصابة بجلطة دماغية أدت لنزيف في المخ وتم نقله لأحد المستشفيات في الأردن، حيث تم الإعلان عن وفاته إكلينيكيا وتم إعلان الوفاة رسميا يوم 3 سبتمبر 2012.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إسماعيل يوسف يحيي ذكرى وفاة الكابتن محمود الجوهري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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