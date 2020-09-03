اتحاد الكرة : 8 سنوات على رحيل الجنرال محمود الجوهري

وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أنه في مثل هذا اليوم (3 سبتمبر) منذ 8 سنوات رحل محمود الجوهري هداف كأس الأمم الأفريقية 1959 وأحد أهم وأشهر المدربين في تاريخ الكرة المصرية حيث تأهل معه المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 1990 بعد غياب 56 سنة كما حقق بطولة كأس العرب في سوريا 1992 ولقب كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو.

يذكر أن الجوهري بدأ حياته الكروية لاعبًا بالنادي الأهلي ولاعبًا في منتخب مصر في الفترة من 1955 حتى 1966 واعتزل مبكرًا بسبب إصابة رباط صليبي تعرض لها في ركبته فاتجه إلى التدريب، عمل مدربا لفريق النادي الأهلي في بداية الثمانينات من القرن العشرين ونجح في الفوز بأول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي وهي دورى أبطال إفريقيا عام 1982 ثم تولى تدريب مصر في سبتمبر عام 1988 واستطاع الوصول به إلى كأس العالم 1990 لثاني مرة في تاريخه بعد المرة الأولى عام 1934 وتعادل المنتخب المصري مع هولندا 1 / 1 في أولى مبارياته في المونديال كما تعادل مع ايرلندا من دون أهداف وخسر بهدف واحد أمام انجلترا وخرج من الدور الأول.

فازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 والتي أقيمت في بوركينا فاسو وتغلب في النهائي على منتخب جنوب افريقيا بهدفين نظيفين، وهو أول مدرب يفوز بأمم إفريقيا لاعبًا ومدربًا حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة. ويعد الجوهري من أبرز المدربين المصريين والعرب حيث تميز باستخدام إمكانيات الفريق الذي يدربه واستثمارها لتحقيق الفوز على منافسيه في العديد من البطولات، كما قاد الجوهري المنتخب الوطني المصري للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في سوريا متغلبًا على المنتخب السعودى 3 / 2 في المباراة النهائية.

وهو أول مدرب مصري يتولي تدريب فريقي الأهلي والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، كما كان أول مدرب يقود فريق الأهلي للفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982 حينما تغلب على كوتوكو الغاني وعاد بالكأس، كما نجح مع الزمالك المصري في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993 والفوز بكأس السوبر الإفريقي بعد أن تغلب علي الأهلي في جوهانسبرج مطلع عام 1994.