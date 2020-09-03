اتحاد الكرة : 8 سنوات على رحيل الجنرال محمود الجوهري

فازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 والتي أقيمت في بوركينا فاسو وتغلب في النهائي على منتخب جنوب افريقيا بهدفين نظيفين، وهو أول مدرب يفوز بأمم إفريقيا لاعبًا ومدربًا حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة. ويعد الجوهري من أبرز المدربين المصريين والعرب حيث تميز باستخدام إمكانيات الفريق الذي يدربه واستثمارها لتحقيق الفوز على منافسيه في العديد من البطولات، كما قاد الجوهري المنتخب الوطني المصري للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في سوريا متغلبًا على المنتخب السعودى 3 / 2 في المباراة النهائية.
وهو أول مدرب مصري يتولي تدريب فريقي الأهلي والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، كما كان أول مدرب يقود فريق الأهلي للفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982 حينما تغلب على كوتوكو الغاني وعاد بالكأس، كما نجح مع الزمالك المصري في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993 والفوز بكأس السوبر الإفريقي بعد أن تغلب علي الأهلي في جوهانسبرج مطلع عام 1994.
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