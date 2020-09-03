وصول الزمالك لاستاد الدفاع استعدادا لمباراة بيراميدز

وصل منذ قليل فريق الكرة بنادي الزمالك إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.
ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك، في مباراة الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي، في تمام الثامنة والنصف.
ويتنافس بيراميدز والزمالك على النقاط الثلاثة بجدول الترتيب في ظل المنافسة القوية على المركز الثاني.
ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد45 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد.
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