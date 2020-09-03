نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المستبعدين بالأهلي قبل مواجهة دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من اللاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام وادي دجلة.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة متفوقا على بيراميدز والزمالك أصحاب المركزين الثاني والثالث بفارق 17 نقطة كاملة.

واستبعد فايلر كلا من :-

محمد محمود ومحمود متولي وعمرو السولية، للإصابة وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع الأهلي، وعلي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.